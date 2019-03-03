В Орле на «Ботанике» столкнулись такси и иномарка

3.3.2019 | 11:38 Новости, Происшествия

Обошлось без серьезных травм

В Орле на перекрестке улицы Комсомольской и переулка Дарвина столкнулись такси «Лада Ларгус» и «Фольксваген Пассат». Об этом сообщили в УМВД по Орловской области.

Авария случилась 2 марта примерно в 22:15. Травмы получил пассажир «Фольксвагена», но госпитализация ему не потребовалась.

Обстоятельства ДТП рассказал Telegram-канал «Орел112». По его информации, такси поворачивало налево с Комсомольской на Дарвина, а иномарка ехала навстречу. «Фольксваген» ударил «Ларгус» в правый бок и вылетел за пределы проезжей части.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования