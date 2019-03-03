В Орле на «Ботанике» столкнулись такси и иномарка

Обошлось без серьезных травм

В Орле на перекрестке улицы Комсомольской и переулка Дарвина столкнулись такси «Лада Ларгус» и «Фольксваген Пассат». Об этом сообщили в УМВД по Орловской области.

Авария случилась 2 марта примерно в 22:15. Травмы получил пассажир «Фольксвагена», но госпитализация ему не потребовалась.

Обстоятельства ДТП рассказал Telegram-канал «Орел112». По его информации, такси поворачивало налево с Комсомольской на Дарвина, а иномарка ехала навстречу. «Фольксваген» ударил «Ларгус» в правый бок и вылетел за пределы проезжей части.

ИА «Орелград»