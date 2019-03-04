Митрополит Антоний отслужил прощальную литургию

Служба прошла в Ахтырском кафедральном соборе Орла.

Как уже рассказывал «Орелград», на прошлой неделе Антоний оставил пост главы Орловской митрополии РПЦ. Его сменил теперь уже бывший митрополит Мурманский и Мончегорский Симон.

Накануне Антоний, прослуживший на Орловской кафедре более семи лет, совершил в Ахтырском кафедральном соборе Орла прощальную литургию.

Как сообщили в Орловской митрополии РПЦ, за годы его служения в нашем регионе на треть выросло количество приходов (до 195), удвоилось количество монастырей (до 10), и на четверть (до 240) увеличилось количество священнослужителей, несущих послушание.

В число значимых событий внесен и 2016 год, когда впервые в истории нашу область посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Кроме того, в 2017 году было учреждено Мценское викариатство.

Прощальную литургию посетило руководство Орловской области, а «делегацию» лично возглавил губернатор Андрей Клычков.

«Сегодня пришел день прощания, — отметил в своем напутствии Антоний. — Прощания, как такового, для меня не существует, потому что есть вечные законы, по которым мы живем. Поэтому только с удовлетворением отмечу, что служение здесь прошло с большой для меня пользой. Я узнал очень замечательных священников, замечательных людей, прихожан всей области».

ИА «Орелград»