Орловская область за год потеряла 1 процент населения

Обнародованы предварительные данные о демографии региона.

По предварительной оценке, в Орловской области численность постоянного населения области на 1 января 2019 года составила 739,3 тысячи человек. За прошедший год она сократилась на 7,9 тысячи жителей. Такие данные приводит Орелстат.

Увы, тенденция последних 25 лет получила продолжение. Население нашего региона продолжает сокращаться. В основном регистрируется естественная убыль, то есть смертность превышает рождаемость. Однако свою лепту вносит и миграция.

Так, по данным Орелстата, в 2018 году внутренняя миграция для Орловской области оказалась отрицательной. Из нашего региона выехали на постоянное место жительства в другие субъекты РФ 23706 человек, а в обратном направлении проследовали 20991.

Миграционное снижение в пределах страны составило 2715 человек за год. В то же время международная миграция оказалась положительной. В 2018 году зафиксирован прирост в 425 жителей. За рубеж из нашего региона на ПМЖ выехал 1421 человек, а приехало к нам 1846 иностранцев.

ИА «Орелград»