Суд крупно оштрафовал орловчанку за гостеприимство

4.3.2019 | 9:15 Новости, Общество

Вступил в силу обвинительный приговор в отношении жительницы Ливен.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, женщину признали виновной по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).

В ходе проверки было установлено, что она зарегистрировала у себя гражданку другого государства. При этом реально иностранка там не проживала. Хозяйка знала об этом, но все равно решилась на подлог.

Это решение дорого ей обошлось. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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