Глава департамента образования области Татьяна Шевцова покинула свой пост

5.3.2019 | 11:08 Важное, Новости, Политика

Ее профиль исчез с портала правительства

Руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова ушла в отставку. Об этом свидетельствуют данные с сайта правительства региона, откуда исчезли ее фотография и имя.

О грядущей отставке Шевцовой стало известно в конце февраля. СМИ сообщали, что на ее место рассматриваются три человека, в том числе специалист из Москвы. Почему Шевцова покинула свой пост, неизвестно.

При этом накануне, 4 марта, «Вечерний Орел» сообщал, что Шевцова может удержаться в правительстве Орловской области – в вопрос ее увольнения якобы вмешались «представители федеральных структур».

Татьяна Шевцова возглавляла департамент образования Орловской области в 2016 году, до этого она руководила лицеем №22.

ИА «Орелград»

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