Глава департамента образования области Татьяна Шевцова покинула свой пост

Ее профиль исчез с портала правительства
Руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова ушла в отставку. Об этом свидетельствуют данные с сайта правительства региона, откуда исчезли ее фотография и имя.
О грядущей отставке Шевцовой стало известно в конце февраля. СМИ сообщали, что на ее место рассматриваются три человека, в том числе специалист из Москвы. Почему Шевцова покинула свой пост, неизвестно.
При этом накануне, 4 марта, «Вечерний Орел» сообщал, что Шевцова может удержаться в правительстве Орловской области – в вопрос ее увольнения якобы вмешались «представители федеральных структур».
Татьяна Шевцова возглавляла департамент образования Орловской области в 2016 году, до этого она руководила лицеем №22.
ИА «Орелград»