Орловских депутатов начали тренировать на манекенах

Необычное занятие провели для Орловского облсовета.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, накануне парламентарии держали экзамен по навыкам оказания первой медицинской помощи. Он прошел в рамках круглого стола, организованного на базе областного центра медицины катастроф.

Инициатором мероприятия стал парламентский комитет по законодательству. Нардепов буквально учили оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим на специальном манекене. Занятие для них провела учебно-методическим отделом центра медицины катастроф Ирина Сапронова.

«Она провела мастер-класс по оказанию сердечно-легочной реанимации с привлечением присутствующих, напомнила порядок действий в случае, если в дыхательных путях застрял посторонний предмет, поделилась некоторыми практическими знаниями, необходимыми при оказании первой помощи в случае дорожно-транспортного происшествия», — пояснили в облсовете.

Нардепы остались довольны. Они отметили важность подобных занятий. Например, председатель комитета по здравоохранению Анатолий Крючков сказал, что травмы при ДТП — распространённое явление.

«Зачастую они отличаются особой тяжестью, а летальность составляет 11 процентов, — отметил народный избранник. — У нас водители практически не имеют знаний и навыков оказания первой помощи. Я считаю, что каждый, кто садится за руль, должен проходить соответствующую подготовку».

ИА «Орелград»