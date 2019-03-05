Орловских депутатов начали тренировать на манекенах

5.3.2019 | 15:21 Новости, Политика

Необычное занятие провели для Орловского облсовета.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, накануне парламентарии держали экзамен по навыкам оказания первой медицинской помощи. Он прошел в рамках круглого стола, организованного на базе областного центра медицины катастроф.

Инициатором мероприятия стал парламентский комитет по законодательству. Нардепов буквально учили оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим на специальном манекене. Занятие для них провела учебно-методическим отделом центра медицины катастроф Ирина Сапронова.

«Она провела мастер-класс по оказанию сердечно-легочной реанимации с привлечением присутствующих, напомнила порядок действий в случае, если в дыхательных путях застрял посторонний предмет, поделилась некоторыми практическими знаниями, необходимыми при оказании первой помощи в случае дорожно-транспортного происшествия», — пояснили в облсовете.

Нардепы остались довольны. Они отметили важность подобных занятий. Например, председатель комитета по здравоохранению Анатолий Крючков сказал, что травмы при ДТП — распространённое явление.

«Зачастую они отличаются особой тяжестью, а летальность составляет 11 процентов, — отметил народный избранник. — У нас водители практически не имеют знаний и навыков оказания первой помощи. Я считаю, что каждый, кто садится за руль, должен проходить соответствующую подготовку».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования