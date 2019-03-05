У орловца изъяли оружие, которое он хранил 30 лет

Самодельный пистолет обнаружили сотрудники полиции.

Как сообщили в Покровском районном суде, рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Речь идет о самодельном ручном неавтоматическом длинноствольном однозарядном дульнозарядном огнестрельном оружии. Оно было обнаружено сотрудниками полиции в ноябре прошлого года в селе Березовка.

Как было установлено в ходе следствия, местный житель хранил самодельный пистолет с 1988 года в своем гараже. Экспертиза показала, что оружие пригодно для стрельбы «термическим способом воспламенения метательного состава».

Подсудимый вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Гособвинитель не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке принятия решения.

Суд признал его мужчину виновным по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Мужчина отделался условным сроком.

ИА «Орелград»