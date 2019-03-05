В Орле покажут описание Земли, сделанное Гагариным

5.3.2019 | 14:07 Культура, Новости

В областном центре открылась посвященная космонавту №1 выставка.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке, книжная выставка «Он распахнул к созвездьям двери» открылась 4 марта и проработает по 4 апреля. Она приурочена к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина, который первым из людей отправился в космос.

Для тех, кто не знает: 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» успешно стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облет Земли.

«В материалах выставки представлено описание полета, сделанное самим Гагариным, и выверенная, точная запись полета с рассказом, почему знаменитые 108 минут не закончились катастрофой, — рассказали организаторы. — Благодаря мужеству и силе первого космонавта страна сумела продемонстрировать всему миру свою мощь и задать вектор развития космической эре. Юрий Гагарин стал символом начала космической эры».

На выставке также представлены очерки, статьи, повести, документальные материалы и воспоминания близких, друзей и соратников Юрия Гагарина.

ИА «Орелград»

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