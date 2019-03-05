В Орле вскрыли тайный канал поставки семян

Колпнянская агрофирма понесла наказание за покупку кукурузы.

Нарушение законодательства выявили сотрудники межрайонного отдела государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора, базирующегося в городе Ливны.

Под подозрение попала агрофирма «Заря» из Колпнянского района. Было установлено, что в декабре 2018 года она закупила по карантинному сертификату семена кукурузы из Краснодарского края.

По закону предприятие было обязано известить об этом территориальное управление Россельхознадора. Однако, как пояснили в этом ведомстве, уведомление не поступило. Это является нарушением Федерального закона «О карантине растений».

В результате в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении по ст.10.3 КоАП РФ. Фирма привлечена к ответственности. Впрочем. Наказание за подобное нарушение для юридических лиц невелико – штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ИА «Орелград»