Более 30 орловцев незаконно получили освобождение от службы армии

6.3.2019 | 16:43 Новости, Общество

Прокуратура озвучила результаты масштабной проверки.

Как ране рассказывал «Орелград», проверка началась еще в конце 2017 года. Прокурорские работники подняли «дела давно минувших лет» и изучили справки, на основании которых орловские призывники получили освобождение от службы в армии по медицинским показателям.

В результате были выявлены «липовые» документы. Проверка показала, что молодые люди не проходили медицинское освидетельствование, хотя у них на руках каким-то образом появились справки, говорящие об обратном.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в 2018 году была проведена большая судебная работа. По каждому выявленному случаю были поданы иски по оспариванию решений призывных комиссий и возвращению призывникам военных билетов.

Всего судами был удовлетворен 31 такой иск. Кроме того, на военные комиссариаты была возложена обязанность «по организации мероприятий, связанных с призывом на военную службу». То есть освобожденным от службы юношам пришлось повторно проходить всю процедуру призыва.

ИА «Орелград»

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