Чиновник проигнорировал орловца и схлопотал штраф

Суд наказал замруководителя областного управления Росприроднадзора.

Нарушение было вскрыто в ходе прокурорской проверки. Как следует из материалов административного дела, в региональное управление Росприроднадзора поступило обращение гражданина. Мужчина сообщил о факте снятия и перемещения плодородного слоя почвы в деревне Косьяново Мценского района.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, это заявление «объективно и всесторонне рассмотрено не было», а поставленные заявителем в обращении вопросы «остались без разрешения и реагирования».

В результате на заместителя руководителя управления Росприроднадзора было заведено дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Его рассмотрел мировой суд. Чиновницу сочли виновной в совершении правонарушения и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Судебный акт еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»