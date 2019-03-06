Чиновник проигнорировал орловца и схлопотал штраф

6.3.2019 | 17:45 Новости, Политика

Суд наказал замруководителя областного управления Росприроднадзора.

Нарушение было вскрыто в ходе прокурорской проверки. Как следует из материалов административного дела, в региональное управление Росприроднадзора поступило обращение гражданина. Мужчина сообщил о факте снятия и перемещения плодородного слоя почвы в деревне Косьяново Мценского района.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, это заявление «объективно и всесторонне рассмотрено не было», а поставленные заявителем в обращении вопросы «остались без разрешения и реагирования».

В результате на заместителя руководителя управления Росприроднадзора было заведено дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Его рассмотрел мировой суд. Чиновницу сочли виновной в совершении правонарушения и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Судебный акт еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования