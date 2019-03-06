ГИБДД признала «Орел-Тамбов» самой смертельной трассой в области

10 из 16 погибших в ДТП с начала года скончались после аварий на ней

С начала года в ДТП в Орловской области погибли 16 человек, из них 10 – на трассе «Орел-Тамбов», сообщили в регуправлении ГИБДД.

Госавтоинспекция заявила, что усилит внимание к трассе. Водителям напомнили об опасности и сложности обгона и недопустимости выезда на встречную полосу.

Напомним, что 4 марта в аварии на «тамбовке» погибли два человека. Еще один скончался в больнице после аварии 3 марта.

В целом в 2019 году случилось 88 ДТП с пострадавшими. Травмы получили 112 человек.

ИА «Орелград»