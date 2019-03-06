Орловские инвалиды отсудили у чиновников и медиков 800 тысяч рублей

Выиграть судебные процессы им помогли прокурорские работники.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, нередко только прокурорское вмешательство помогает инвалидам восстановить нарушенные права на бесплатное предоставление лекарств и возмещение расходов на покупку технических средств реабилитации.

Без судов не обошлось. Ответчиками в каждом случае выступали медики и областные чиновники от здравоохранения. Так, за минувший год судами региона было удовлетворено 62 иска такой категории. В пользу инвалидов было взыскано более 800 тысяч рублей.

«Например, удовлетворено исковое заявление прокурора Орловского района в интересах местного жителя, — рассказали в прокуратуре региона. – Ему было отказано в выплате компенсации за самостоятельно приобретенную ортопедическую обувь, предусмотренную индивидуальной программой реабилитации».

Также были удовлетворены исковые требования прокуратуры Железнодорожного района о признании незаконным отказа реготделения Фонда социального страхования РФ. Инвалид 1-й группы безуспешно просил о замене аккумуляторной батареи кресла-коляски с электроприводом.

Только суд обязал ФСС произвести ремонт технического средства. Решение уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»