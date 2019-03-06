Орловским чиновникам велели проверить условия жизни ветеранов

В Орловской области участникам ВОВ могут помочь с ремонтом жилья.

Областные власти приняли решение «О мерах по проведению ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Это не их собственная инициатива. Тем самым они пытаются исполнить одно из поручений президента Владимира Путина, которое он дал регионам еще в апреле 2016 года.

По решению региональных властей, в 2019 году планируется выделение бюджетных средств на ремонт жилья ветеранов войны. Помощь будет оформлена как мера социальной поддержки. Деньги будут выделены в виде единовременных выплат на проведение текущего ремонта жилья (в размере 50 тысяч рублей) и на проведение капитального ремонта (в размере 200 тысяч рублей).

Выплаты получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах». Кроме того, им придется доказать чиновникам, что жилье действительно нуждается в ремонте.

Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области поручено оперативно собрать «сведения о потребности в бюджетных ассигнованиях, необходимых для реализации мер социальной поддержки».

ИА «Орелград»