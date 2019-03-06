В Ливнах появятся элитные могилы

Городские депутаты переписали правила захоронения.

Новое положение «Об организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержании мест захоронения (погребения) на территории города Ливны» утвердили депутаты горсовета. Подробности сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны».

Документ содержит требования к планировке и содержанию территорий общественных кладбищ, регистрации и учету захоронений. Согласно ему, в райцентре появятся почетные захоронения — места, расположенные, как правило, вдоль главной аллеи кладбища, имеющие удобные подходы и хороший обзор, предоставляемые бесплатно.

«Такой чести удостоятся при погребении умершие, носившие при жизни звание «Почетный гражданин города Ливны», — уточняет «УЕ». — Размер места почетного захоронения составит 5 кв. метров. Чуть меньше станет размер места одиночного захоронения — 2,5 м x 1,5 м, общей площадью 3,75 кв. метра».

Установлены и ограничения. Так, бесплатно будут предоставляться родственные захоронения, рассчитанные на двоих умерших, в пределах площади 5 кв. метров. Если родственники хотят зарезервировать участок большей площади, тогда за дополнительное место придется заплатить.

ИА «Орелград»