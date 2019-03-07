Клычков создал спецгруппу по борьбе с коррупцией

В «спецподразделение» включены высокопоставленные чиновники.
Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил положение о рабочей группе по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Она будет действовать при правительстве региона.
Ее председателем назначен замгубернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. Помогать руководить «спецподразделением» ему будет начальник главного контрольного управления губернатора Константин Паршин. К участию в работе группы будут привлекаться высокопоставленные сотрудники контролирующих органов региона, включая Контрольно-счетную палату.
Как следует из постановления, рабочая группа «является коллегиальным органом, образованным в целях совершенствования мер по противодействию коррупции в сфере закупок».
Ее основной задачей станет «профилактика коррупционных преступлений». Кроме того, на нее возложат такие функции как совершенствование мер по противодействию коррупции и своевременный обмен информацией между органами государственной власти.
Заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
ИА «Орелград»