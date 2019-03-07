Клычков создал спецгруппу по борьбе с коррупцией

7.3.2019 | 10:51 Новости, Политика

В «спецподразделение» включены высокопоставленные чиновники.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил положение о рабочей группе по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Она будет действовать при правительстве региона.

Ее председателем назначен замгубернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. Помогать руководить «спецподразделением» ему будет начальник главного контрольного управления губернатора Константин Паршин. К участию в работе группы будут привлекаться высокопоставленные сотрудники контролирующих органов региона, включая Контрольно-счетную палату.

Как следует из постановления, рабочая группа «является коллегиальным органом, образованным в целях совершенствования мер по противодействию коррупции в сфере закупок».

Ее основной задачей станет «профилактика коррупционных преступлений». Кроме того, на нее возложат такие функции как совершенствование мер по противодействию коррупции и своевременный обмен информацией между органами государственной власти.

Заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

ИА «Орелград»

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