Появилась новая версия убийства пенсионера под Тросной

Убийца мог задолжать ему крупную сумму.

Убийство 60-летнего пенсионера в Троснянском районе могли совершить из-за денежного долга, сообщает Telegram-канал «Орел112».

По словам местных жителей, убийца взял у односельчанина крупную сумму. Не сумев расплатиться, он решил ликвидировать пенсионера. В тайнике у убитого при обыске нашли крупную сумму денег в валюте.

Напомним, тело мужчины нашли 4 марта в селе Никольское в частном доме. Погибший раньше работал в Москве, а в Троснянский район переехал около трех лет назад. Пенсионер не злоупотреблял алкоголем и в принципе был состоятельным, но преступники ничего не украли. Следов борьбы в доме не обнаружили.

Накануне СК сообщил о задержании подозреваемого – односельчанина погибшего, который ранее был судим.

Следователи рассматривают различные версии произошедшего.

ИА «Орелград»