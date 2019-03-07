Усиков возглавил трудовую инспекцию в Орловской области

7.3.2019 | 11:51 Важное, Новости, Политика

Приказ о его назначении был подписан накануне

Бывший глава администрации Орла и зампред правительства Орловской области Андрей Усиков возглавил орловское управление Госинспекции труда. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации с 6 марта 2019 года приступил к исполнению обязанностей руководителя Государственной инспекции труда в Орловской области — главного государственного инспектора труда в Орловской области Усиков Андрей Иванович», — говорится в сообщении.

О новом назначении Усикова стало известно в конце февраля. Тогда он не стал комментировать эту информацию.

Андрей Усиков покинул правительство Орловской области после вступления Андрея Клычкова в должность губернатора. Он курировал социальный блок. Между тем региональные власти до сих пор не смогли найти ему замену.

ИА «Орелград»

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