Орловец нашел 6 способов легкого заработка

Жителя региона осудили за мошенничество.

Подробности уголовного дела, в котором фигурировало шесть эпизодов преступной деятельности, рассказали в Орловском облсуде. На скамье подсудимых оказался житель поселка Красная Заря, который действовал подобно Остапу Бендеру.

В первом случае жертвой мошенника стал житель Залегощи, с которым тот познакомился в автосервисе. Злоумышленник предложил ему купить автомобиль «Нива Шевроле» и взял задаток в размере 5000 рублей. Затем они договорились о встрече, которую преступник назначил недалеко от отдела полиции. Естественно, мошенник так и не появился, а на звонки отвечать перестал.

Орловский Остап Бендер просто был занят. В тот же день он обманул еще одного человека. Мошенник предложил ему приобрести 5 тонн дизельного топлива всего лишь по 22 рубля за литр. В качестве задатка он сумел выманить у покупателя 30 тысяч рублей. Затем сообщил ему номер телефона водителя бензовоза и испарился.

Несколько недель спустя мошенник выдал себя за мастера по ремонту автомобилей. Он обвел вокруг пальца автовладельца. Пообещал ему отремонтировать машину. «Выжать» из клиента удалось 14 тысяч рублей, причем подсудимый «принимал» его в здании СТО. В данном случае ловкач заработал неплохо, так как отданную ему на ремонт машину продал за 250 тысяч рублей.

«Покупателя он заверил, что не является собственником автомобиля, но как только владелец авто приедет, то напишет договор купли-продажи, — рассказали в пресс-службе облсуда. — Покупатель через страховую компанию узнал собственника машины и позвонил ему, из разговора узнал, что машина числится в угоне, и добровольно вернул в полицию автомобиль со всем содержимым».

Вскоре после этого злоумышленник при помощи обмана сумел оформить на своего приятеля кредит в магазине более чем на 70 тысяч рублей. Мужчина доверчиво расписался в документах, полагая, что кредит будет оформлен не на него. Однако уже очень скоро ему пришлось вспоминать подробности в полиции, куда он обратился за помощью.

Как пояснили в суде, в деле фигурировало еще два эпизода мошенничества и один эпизод, связанный с кражей. Поскольку мужчина ранее уже был судим, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Кроме того, суд обязал его возместить потерпевшим ущерб на общую сумму более 460 тысяч рублей.

ИА «Орелград»