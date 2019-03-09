Орловец выманил у борца с коррупцией 1 млн рублей

Житель Орла осужден за обман экс-полицейского.

Дело о необычном мошенничестве рассмотрел Орловский облсуд. Подсудимым стал местный предприниматель, который умудрился обмануть бывшего сотрудника УМВД. Как пояснили в пресс-службе облсуда, бывший полицейский на службе занимался борьбой с коррупцией.

В начале 2016 года он угодил в неприятности – на него завели уголовное дело по подозрению в фальсификации. Мужчина хотел на бумаге улучшить показатели своей работы. После возбуждения дела он начал искать человека, который помог бы ему уйти от ответственности.

Таковым и стал бизнесмен. Он обманул экс-полицейского, сказав, что может повлиять на органы следствия, прокуратуры и суда. И потребовал деньги якобы на взятки. В течение нескольких месяцев бизнесмен выманил у бывшего борца с коррупцией 1 млн рублей.

На самом деле он и нее планировал «хлопотать». Более того, у него не было и такой возможности. Деньги он присвоил себе. Кстати, вину мошенник не признал и дошел до апелляционной инстанции. Но суд наказал его лишением свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Кстати, экс-полицейский все-таки был осужден по своему обвинению. Сейчас от отбывает срок в исправительной колонии.

ИА «Орелград»