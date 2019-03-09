Орловские депутаты не пошли против Путина

9.3.2019 | 8:22 Новости, Политика, Экономика

Облсовет поддержал федеральный законопроект о перерасчете пенсий.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета, региональные нардепы поддержали законопроект об индексации пенсий, который уже в марте 2019 года будет вынесен на рассмотрение Госдумы.

Впрочем, это не удивительно, поскольку посыл идет от президента Владимира Путина. Мотив прозвучал в послании к Федеральному Собранию РФ, с которым Путин выступил 20 февраля.
В облсовете напомнили, что предполагается ввести новый порядок начисления. Сначала тем, чьи пенсии не достигают прожиточного минимума, введут социальные доплаты, а затем последует индексация и самой пенсии.

«При этом сумма индексации не должна уменьшать уже предоставляемые социальные доплаты, — пояснили в облсовете. — Также следует отметить, что по поручению президента перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования