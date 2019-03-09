Орловские депутаты не пошли против Путина

Облсовет поддержал федеральный законопроект о перерасчете пенсий.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета, региональные нардепы поддержали законопроект об индексации пенсий, который уже в марте 2019 года будет вынесен на рассмотрение Госдумы.

Впрочем, это не удивительно, поскольку посыл идет от президента Владимира Путина. Мотив прозвучал в послании к Федеральному Собранию РФ, с которым Путин выступил 20 февраля.

В облсовете напомнили, что предполагается ввести новый порядок начисления. Сначала тем, чьи пенсии не достигают прожиточного минимума, введут социальные доплаты, а затем последует индексация и самой пенсии.

«При этом сумма индексации не должна уменьшать уже предоставляемые социальные доплаты, — пояснили в облсовете. — Также следует отметить, что по поручению президента перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года».

ИА «Орелград»