В Ливнах банкрот пытался скрыть документы

9.3.2019 | 12:24 Новости, Общество

Экс-глава разорившейся фирмы заплатит крупный штраф.

Нарушения законодательства о несостоятельности были выявлены Ливенской межрайонной прокуратурой. Ранее одно из местных ООО по решению арбитражного суда региона было признано банкротом. В отношении него было открыто конкурсное производство.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, в подобном случае руководитель организации обязан предоставить конкурсному управляющему запрошенную им информацию. В частности, документы о финансово-хозяйственной деятельности предприятия-банкрота.

Они необходимы для проведения инвентаризации и дальнейшей работу управляющего. В данном случае экс-глава фирмы требование закона проигнорировал и в установленный срок важные документы не передал.

В отношении него было возбуждено административное дело, которое тоже рассмотрел арбитраж. По решению суда бывший менеджер заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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