В Орле при странных обстоятельствах пропали 15 миллионов рублей

Облсуд рассмотрел запутанное дело о кредитах.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, один житель Орла подал иск на своего знакомого с требованием взыскать с того долг в размере 15 миллионов рублей. В качестве доказательства он представил три договора займа, заключенные в феврале, марте и апреле 2017 года, и расписки ответчика. Казалось бы, все просто. Вот и суд первой инстанции требования удовлетворил.

Однако затем события начали развиваться по удивительному сценарию. В процесс неожиданно вмешался еще один человек, которого к рассмотрению дела районный суд нее привлекал. Он заявил, что тот же самый должник имеет крупные обязательства и перед ним, причем они подтверждены судом. С ответчика по делу в его пользу были взысканы 9 миллионов рублей.

Материалы перекочевали в апелляционную инстанцию. Судебная коллегия проверила, не является ли попытка взыскать 15 миллионов лишь уловкой для того, чтобы ответчик не погашал долг в размере 9 миллионов перед другим кредитором.

Сомнения оказались не напрасными. Как рассказали в облсуде, пояснения истца и ответчика и представленные ими доказательства «с достоверностью не подтверждают реальность заключения между ними договоров займа и передачи 15 млн рублей».

Кроме того, истец не представил доказательств того, что в феврале-апреле 2017 года у него вообще имелась сумма в 15 миллионов рублей, которую он мог бы кому-то одолжить. Не нашлось и доказательств того, что ответчик в тот период времени получил 15 миллионов. Эти деньги как бы растворились в воздухе.

В связи с этим облсуд отменил решение райсуда и вынес новое. В удовлетворении иска о взыскании несуществующих 15 миллионах рублей было отказано. Более того, с истца взыскана госпошлина в размере 60 тысяч рублей.

ИА «Орелград»