В Орле присяжные решили судьбу наркоторговца

На основании их решения суд назначил суровое наказание преступнику.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств было рассмотрено в суде Железнодорожного района. Причем судьбу подсудимого решали присяжные заседатели.

Они признали молодого человека виновным. Он был членом организованной преступной группы, которая при помощи интернета пыталась наладить в Орле сеть сбыта наркотиков. Впрочем. Полиция оперативно пресекла преступные действия.

Присяжные посчитали доказанным тот факт, что мужчина пытался сбыть синтетическое наркотическое средство общей массой 887,45 граммов. На основании их вердикта суд вынес приговор — лишение свободы на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кстати, ранее была осуждена девушка, которая тоже входила в эту преступную группу. Она получила 5 лет и 6 месяцев заключения. В ее случае было учтено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое она заключила со следствием.

ИА «Орелград»