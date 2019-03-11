Орловчанка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»

11.3.2019 | 12:28 Культура, Новости, Общество

Они не смогли ответить на вопрос Марины Тереховой о людях

Знатоки интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос студентки из Орла Марины Тереховой. Девушка смогла выиграть 180 тысяч рублей.

Ее вопрос выпал в первой игре весенней серии 10 марта. Терехова противостояла трем семейным парам знатоков — Инне Семеновой и Михаилу Малкину, Анастасии Шутовой и Киму Галачяну, Екатерине и Станиславу Мереминским.

Вопрос звучал так: «Они похожи на оконные стекла. Они сверкают и сияют, когда светит солнце. Но, когда воцаряется тьма, их истинная красота открывается лишь благодаря свету, идущему изнутри. О ком это сказала психолог Элизабет Кюблер-Росс?».

Капитан команды Инна Семенова предположила, что речь идет о психологах. Однако правильный ответ на этот вопрос – «все люди».

Марина Терехова получила 80 тысяч за то, что принесла телезрителям четвертое очко, и еще 100 тысяч – за лучший вопрос игры. Кстати, знатоки проиграли со счетом 3:6.

ИА «Орелград»

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