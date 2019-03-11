Орловским чиновникам разрешили иметь советников

Утверждено положение о помощниках глав департаментов.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил положение о советниках (помощниках) руководителей органов исполнительной государственной власти специальной компетенции. То есть речь идет о главах профильных департаментов.

Согласно документу такой советник не является государственным гражданским служащим Орловской области и исполняет свои обязанности на безвозмездной основе. Им может быть назначен гражданин РФ, достигший возраста 18 лет.

Он будет подчиняться непосредственно руководителю департамента. Советника обяжут уведомлять его, а также органы прокуратуры и другие государственные органы обо всех «случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений».

Кроме того, советнику придется воздерживаться от негативных публичных высказываний, суждений и оценок как в отношении своего начальника, так и относительно решений органов государственной власти Орловской области.

При этом он имеет право на получение информации и материалов, необходимых для исполнения поручений своего руководителя. В то же время советник не вправе разглашать ставшую ему известной информацию, использовать свое положение в личных целях, получать от физических и юридических лиц подарки, денежное вознаграждение, услуги и «иное вознаграждение за деятельность, связанную с исполнением обязанностей советника».

На период исполнения обязанностей помощнику будет выдаваться удостоверение.

ИА «Орелград»