В Ливнах строителям запретили использовать башенный кран

Поводом для такого решения стал высокий износ оборудования.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», административное дело было возбуждено в отношении одного из местных ООО. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток башенного крана.

По данным издания, проверку строительной организации провели сотрудники регионального Ростехнадзора. Она была внеплановой. Претензии возникли к техническому состоянию башенного крана 1994 года выпуска.

Как следует из материалов, предприятием не было проведена экспертиза промышленной безопасности крана по истечении срока службы.

Ограничитель грузоподъемности признали неисправным. Кроме того, отсутствует акт сдачи-приемки рельсового пути в эксплуатацию башенного крана. Были найдены и другие нарушения.

ИА «Орелград»