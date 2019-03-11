В Орле резко подорожала аренда квартир

Рост цен в нашем городе в 1,5 раза превысил среднероссийский.

Федеральный портал «Мир квартир» обнародовал рейтинг стоимости съемных однокомнатных квартир площадью до 32 квадратных метров. Исследовалась динамика изменения цен за последние полгода в 69 городах.

Подсчитано, что в среднем по стране за отчетный период времени «однушки» подорожали почти на 10 процентов. На текущий момент средняя цена аренды малогобаритной квартиры составляет 11 756 рублей в месяц.

В Орле цена сдачи малометражного жилья в аренду по сравнению с августом 2018 года выросла на 15,8 процента. Это в полтора раза больше среднероссийского показателя. По мнению экспертов, однокомнатую квартиру в нашем городе сейчас можно снять в среднем за 8 690 рублей в месяц.

Для сравнения, в Москве маленькие квартиры сдаются в среднем за 30 тысяч рублей, в Петербурге — за 20,5, в Сочи – за 19 тысяч рублей в месяц. Кстати, в столице за полгода аренда выросла на 15,6 процента, то есть по этому показателю Орел немного ее обошел.

В общем рейтинге по стоимости сдачи жилья внаем наш город находится на 48 месте. Если сравнивать с соседями, то дешевле снимать жилья в Воронеже (8 648 рублей в месяц), Брянске (7 397) и Курске (6 772).

ИА «Орелград»