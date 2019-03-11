В Орле завели дело на руководство ресторана «Барон Мюнхгаузен»

По версии следствия, директор не платил работнику зарплату
Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело против бывшего гендиректора ООО «Барон Мюнхаузен» (юрлицо называется именно так – прим. ред.). Он подозревается в невыплате заработной платы.
«По данным следствия, подозреваемый свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату работнику. Общая сумма задолженности составила около 100 тысяч рублей», — сообщили в СК.
Расследование уголовного дела продолжается.
ООО «Барон Мюнхаузен» управляло орловским караоке-баром «Барон Мюнхгаузен», ныне закрытым.
ИА «Орелград»