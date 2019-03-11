В Орле завели дело на руководство ресторана «Барон Мюнхгаузен»

11.3.2019 | 12:58 Новости, Общество

По версии следствия, директор не платил работнику зарплату

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело против бывшего гендиректора ООО «Барон Мюнхаузен» (юрлицо называется именно так – прим. ред.). Он подозревается в невыплате заработной платы.

«По данным следствия, подозреваемый свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату работнику. Общая сумма задолженности составила около 100 тысяч рублей», — сообщили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

ООО «Барон Мюнхаузен» управляло орловским караоке-баром «Барон Мюнхгаузен», ныне закрытым.

ИА «Орелград»

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