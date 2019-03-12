Митрополит Симон начал работу в Орле с покаянного канона

12.3.2019 | 11:06 Новости, Общество

Новый глава митрополии РПЦ провел свое первое богослужение в Орле.

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, накануне вечером митрополит Симон возглавил первое богослужение в нашем городе. Он провел так называемое великое повечерие с чтением покаянного канона Андрея Критского. Таинство прошло в Ахтырском кафедральном соборе.

«Великий канон написан преподобным Андреем Критским в 7-8 веке и читается за богослужениями в православных храмах в понедельник, вторник, среду и четверг первой седмицы, а затем полностью — вечером в среду пятой седмицы Великого поста», — пояснили в митрополии.

Также сообщается, что в завершение богослужения митрополит Симон напутствовал орловскую паству на прохождение Святой Четыредесятницы.

Как уже рассказывал «Орелград», 26 февраля на заседании в Москве Священный Синод РПЦ удовлетворил прошение митрополита Орловского Антония об уходе на покой. Его и сменил митрополит Симон, до последнего времени возглавлявший Мурманскую епархию.

ИА «Орелград»

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