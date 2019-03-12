Орловец получил 12 лет тюрьмы из-за ревности

12.3.2019 | 14:44 Новости, Происшествия

Мужчина жестоко расправился с конкурентом.

Подробности рассмотрения этого уголовного дела сообщили в суде Советского района. Перед ним предстал житель Орла, который расправился с собутыльником в ходе ссоры. Словесный конфликт, переросший в поножовщину, вспыхнул на почве ревности.

Предметом обожания обоих мужчин стала хозяйка квартиры, к которой они зашли погостить. Произошло это в мае 2018 года. В ходе ссоры подсудимый схватил кухонный нож и нанес им оппоненту множество ударов.

От полученных травм тот скончался на месте происшествия. Суд признал убийцу виновным и приговорил к лишению свободы на 12 лет.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. Кроме того, в счет компенсации морального вреда с убийцы в пользу двух родственников погибшего взыскано по 700 тысяч рублей.

Впрочем, осужденный уже подал апелляционную жалобу. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»

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