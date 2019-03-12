В Орловской области инфляция совершила очередной рывок

Органы статистики зафиксировали значительный рост цен.

В Орловской области в феврале 2019 года на потребительском рынке региона цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем выросли в среднем на 0,7 процента. Такие оперативные данные приводит Орелстат.

Кстати, с начала года инфляция в нашем регионе составила уже 2 процента. Виновником такого рывка стали услуги – именно они подорожали больше всего, обойдя по темпам рост цен на продукты питания и продовольственные товары.

Напомним, что в этом годы впервые за много лет коммунальные тарифы были увеличены с 1 января. Вероятно, это повлияло на показатели. Примечательно, что в Орловской области также зафиксировано снижение цен на моторное топливо.

По данным Орелстата, в феврале 2019 по сравнению с январем стоимость бензина, солярки и газового топлива в совокупности сократилась на 0,2 процента. Впрочем, по сравнению с февралем 2018 года моторное топливо подорожало на 10,2 процента.

ИА «Орелград»