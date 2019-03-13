Ливенские чиновники прокомментировали «пропажу моста»

Исчезнувшими металлическими конструкциями займется апелляция.

Как уже рассказывал «Орелград», странная ситуация сложилась в Ливнах. Там при проведении реконструкции Беломестненского моста через реку Сосна по улице Дружбы народов якобы исчезла часть старых металлических конструкций.

Ситуацию прокомментировал начальник управления муниципального имущества Валерий Малаханов. По его словам, в настоящий момент администрация Ливен ведет работу по взысканию денежных средств с ГУП «Дорожная служба».

Снятые во время реконструкции пролетные строения, перила, связующие элементы, на которых лежали опорные части, и другое были переданы по акту приемки-передачи после предварительного взвешивания. Кстати, они были включены в программу приватизации муниципального имущества на 2018 год и впоследствии реализованы.

«В то же время в процессе взвешивания обнаружилась существенная недостача металлоконструкций: фактический тоннаж (102 тонны) не соответствовал указанному в проекте реконструкции моста (309 тонн), — пояснил Валерий Малаханов. — В ГУП «Дорожная служба» утверждали, что передали весь демонтированный объем, а потери могут быть связаны с тем, что в старых бетонных пролетах также находилась арматура».

Тем не менее, ливенские чиновники обратились в арбитражный суд Орловской области. Исковые требования были удовлетворены. Суд обязал подрядную организацию выплатить компенсацию за недостающий объем металлоконструкций в размере 1,758 миллиона рублей.

Решение было обжаловано в апелляционной инстанции, поэтому точка в споре пока не поставлена.

ИА «Орелград»