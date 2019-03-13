«Орелстрой» объявил о повышении цен на квартиры в «Московском парке»

Компания предлагает клиентам поторопиться с покупкой

ПАО «Орелстрой» анонсировал повышение цен на квартиры в жилищном комплексе «Московский парк».

Компания предлагает покупателям поторопиться с приобретением квартиры по сниженным, «зимним» ценам. Они будут действовать до 25 марта 2019 года.

«Московский парк» находится рядом с лесопарковой зоной. В шаговой доступности школа, детские сады, остановка общественного транспорта и гипермаркеты. По планам строительство первого дома в новом микрорайоне завершится уже к концу 2019 года», — напомнили в компании.

Узнать подробности можно в офисах продаж «Орелстроя» или по телефону +7 (4862) 63-30-19.

ИА «Орелград»