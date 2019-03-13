Орловцу заплатили полмиллиона за разбитый маршруткой «Туарег»

13.3.2019 | 11:41 Новости, Общество

Взыскать ущерб мужчине помогли судебные приставы.

Как сообщили в региональном управлении ФССП России, в январе прошлого года мужчина попал в ДТП. Он управлял автомобилем «Фольксваген Туарег». В его машину врезался ПАЗ, принадлежащий индивидуальному предпринимателю.

Виновником признали водителя автобуса. Иномарке же потребовался дорогостоящий ремонт. Пострадавший автовладелец отсудил у виновника разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба — более 545 тысяч рублей.

Именно эту сумму и взыскали судебные приставы в рамках возбужденного исполнительного производства. В ведомстве отметили, что должник не торопился добровольно исполнять решение суда.

На него даже был наложен запрет на проведение регистрационных действий с движимым и недвижимым имуществом. Было проверено и его имущественное положение. Оказалось, что он является владельцем нескольких маршруток.

«В целях обеспечения иска потерпевшего первоначально был наложен арест на один маршрутный автобус, — рассказали в УФССП. — Должник по прежнему не торопился исполнять решение суда, вследствие чего судебному приставу-исполнителю пришлось арестовать второй автобус, принадлежащий должнику, без права пользования арестованным имуществом».

Только после этого должник выплатил потерпевшему всю причитающуюся сумму.

ИА «Орелград»

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