Орловская чиновница попала под суд за траву

Дело о заросших землях рассмотрели в Покровском районе.

Подробности сообщили в управлении Россельхознадзора. Еще осенью сотрудники этого ведомства посетили с плановой выездной проверкой Столбецкое сельское поселение Покровского района.

«Улов» оказался богатым. Инспекторы нашли 46 га заросших сорняками земель сельхозназначения. Было установлено, что собственником является участков является местная администрация. Соответственно, вина легла на главу.

За ненадлежащие использование сельхозземель ей выписали штраф в размере 50 тысяч рублей и выдали предписание об устранении выявленного нарушения. Чиновница обжаловала постановление в Покровском районном суде.

Тот счел ее вину доказанной, но учел материальное положение главы администрации и снизил сумму штрафа вдвое – до 25 тысяч рублей.

ИА «Орелград»