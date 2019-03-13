Орловская область – шестая по вымиранию в стране

13.3.2019 | 11:47 Важное, Новости, Общество

На 1000 человек на Орловщине приходится 15,8 смертей

Орловская область заняла шестое место в рейтинге самых вымирающих регионов страны, который опубликовал Росстат.

Статистика гласит, что в регионе на 1000 человек приходится 15,8 смертей. Орловщину опередили только Псковская и Тверская области (по 16,8 смертей), Новгородская (16,5) Тульская (16,2) и Ивановская (16) области.

По данным Росстата, в Орловской области стали чаще умирать в результате дорожно-транспортных происшествий и от отравления алкоголем. В первом случае рост составил около одной смерти на 1000 человек, во втором – две смерти на 1000 человек.

В целом по России умирает 12,4 из 1000 человек.

ИА «Орелград»

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