Под Орлом вскрыли неправомерные бюджетные расходы

В Орловском районе заслушали отчет КСП.

Контрольно-счетная палата Орловского района одной из первых в регионе представила отчет о своей работе в минувшем году. Согласно ему в финансово-бюджетной сфере было выявлено нарушений на 5,9 миллиона рублей. Для сравнения, в 2017 году сумма составляла 8,3 миллиона.

Почти 56 процентов выявленных нарушений, в денежном эквиваленте, — это неэффективное использование бюджетных средств. Доля необоснованных расходов составила 15,7 процента, неправомерных расходов – 3 процента.

Кроме того, аудиторы вскрыли факты искажения бухгалтерской отчетности, нарушения по оплате труда и порядка ведения кассовых операций.

Объем выявленных нарушений в администрациях сельских поселений составил 2,424 миллиона рублей, или 40,9 процента от общей суммы. На втором месте в списке нарушителей оказались муниципальные школы учреждения. В них было выявлено нарушений на 1,182 миллиона рублей, что составило 20 процентов в общем объеме нарушений.

Далее в списке нарушителей следуют детские сады и учреждения культуры. Руководителям направлены предписания об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»