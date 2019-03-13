Сбитый на Наугорском шоссе студент скончался в реанимации

В ГИБДД продолжают расследование аварии и ищут очевидцев.

Студент исторического факультета ОГУ Дмитрий Приставакин, которого сбили на Наугорском шоссе 9 марта, скончался в реанимационном отделении. Об этом сообщили в группе факультета в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло в 16:20 в районе остановки «Горгаз». Молодой человек переходил дорогу, в этот момент его сбил автомобиль Opel Mokka, ехавший со стороны ТЦ «Европа». Где именно произошла авария — на «зебре» или за ее пределами — в ГИБДД не уточняют.

Приставакина отвезли в больницу им. Семашко, но врачи не смогли спасти его жизнь.

В ГИБДД продолжают поиск очевидцев ДТП или тех, у кого есть видеозапись момента. Их просят обратиться по телефонам 72-90-00 или 72-90-47.

ИА «Орелград»