В Орле банкротам запретят учить предпенсионеров

13.3.2019 | 15:18 Новости, Общество

Правительство определилось с критериями субсидирования.

В Орловской области завершилось публичное обсуждение проекта порядка субсидирования юридических лиц, которым власти оплатят обучение работников предпенсионного возраста. Напомним, что средства будут выделяться в рамках проекта «Старшее поколение». В его рамках предпенсионеры за бюджетный счет смогут пройти дополнительное профессиональное обучение.

Субсидии будут предоставляться центрами занятости работодателям, представившим заявку на возмещение затрат на обучение работников. Размеры власти будут определять в каждом конкретном случае по специальной формуле. Также составлен список требований к соискателям.

Так, работодатели не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства. У них не должно быть задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов.

Обязательными условиями предоставления субсидий также станет наличие работников предпенсионного возраста и осуществление производственной деятельности на территории Орловской области не менее одного года на день подачи заявки.

Кроме того, работодатель должен будет гарантировать, что после обучение предпенсионеры сохранят работу.

ИА «Орелград»

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