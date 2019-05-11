Под Орлом четверо детей спасли отца от тюрьмы

11.5.2019 | 14:37 Новости, Общество

В Верховье суд рассмотрел дело многодетного отца.

Как сообщили в суде Верховского района, в августе 2018 года мужчина был осужден по уголовному делу о краже имущества со склада в составе группы лиц. Тогда он избежал тюрьмы. Его наказали 2 годами лишения свободы условно и назначили испытательный срок на 1 год, в течение которого он должен доказать свое исправление.

По мнению сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, осужденный нарушил требования. В суд было подано представление об отмене ему условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором. То есть инспекция потребовала отправить мужчину за решетку, поскольку он «систематичности не исполняет обязанности, возложенные приговором, и нарушает общественный порядок».

В качестве доказательства были приведены протоколы о трех административных правонарушениях, совершенных этим человеком в январе-феврале 2019 года. Однако суд отказал в удовлетворении представления.

При вынесении такого решения было учтено то, что мужчина имеет постоянное место жительства и там характеризуется положительно. Кроме того, у него на иждивении находятся четверо детей, что сыграло важную роль, и он трудоустроен.

В результате суд продлил условно осужденному испытательный срок еще на 2 месяца и возложил на него обязанность не менять место работы без уведомления специализированного государственного органа.

Постановление в законную силу еще не вступило.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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