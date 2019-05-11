Под Орлом женщина поколотила мужчину на 5 тысяч рублей

В Новосиле суд вынес решение по делу о драке.

Новосильский районный суд рассмотрел дела о привлечении к административной ответственности местной жительницы и местного жителя. Примечательно, что они оба пострадали в этой истории, причем дважды.

Как пояснили в суде, женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что мужчина ее побил. В ходе проверки выяснилось, что нанесение побоев было обоюдным. Мужчине тоже изрядно досталось от гражданки.

То есть это была обоюдная драка. В результате в отношении обоих драчунов были составлены протоколы об административном правонарушении. Их завели по статье 6.1.1 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за «нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль».

В суде оба правонарушителя отрицали свою вину. Однако факты нанесения ими побоев друг другу были подтверждены. Суд назначил каждому из них административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Правонарушители не стали обжаловать эти постановления.

ИА «Орелград»