Орловцев призвали уничтожать зеленую массу методом сжигания

Жителей региона попросили поддержать борьбу с амброзией.

С обращением к жителям Орловской области выступило территориальное управление Россельхознадзора. Оно связано «с появлением всходов и началом периода вегетации карантинного сорняка – амброзии». Ведомство напоминает землепользователям о необходимости уничтожения этого опасного растения.

Сообщается, что на территории Орловской области установлены карантинные фитосанитарные зоны по амброзии полыннолистной в Орловском и Залегощенском районах, а по амброзии трехраздельной – в городе Орле.

«Все виды амброзий наносят огромный ущерб сельскому хозяйству, значительно снижая урожайность сельскохозяйственных культур, — говорят специалисты. — Пыльца амброзии является одним из самых агрессивных аллергенов, который наряду с аллергической реакцией способен вызвать и астму, приводя к летальным исходам».

Управление Россельхознадзора призвало не только предприятия, но и простых жителей Орловской области немедленно сообщать об обнаружении амброзии.

Также ведомство дало несколько практических советов. Например, уничтожить амброзию можно несколькими способами: скосить, вырвать растение с корнем, с последующим уничтожением зеленой массы методом сжигания, обработать сорняк гербицидами.

«Для достижения максимального эффекта, мероприятия по борьбе необходимо проводить до цветения растения, чтобы не допустить обсеменения и повторного заражения почвы», — подчеркнули в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»