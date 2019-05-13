В Орле на расселение «аварийки» выделят 1,4 млрд рублей

В областном центре утверждена новая муниципальная программа.

Принятие ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Орел» на 2019-2025 годы» позволит решить задачи, связанные с расселением аварийного фонда. Об этом говорится в преамбуле документа, изданного мэрией.

Речь идет о расселении домов, признанных аварийными после 2012 года. Напомним, что они не попали в предыдущую программу, которая во многом финансировалась за счет федерального бюджета. С 2019 года финансирование было возобновлено, и Орел стал далеко не первым городом, подключившимся к реализации новой программы.

Согласно постановлению мэрии объем финансирования составит почти 1,4 миллиарда рублей, из которых из федерального бюджета поступит 1,35 миллиарда. Еще по 13,6 миллиона рублей будет выделено из областного и муниципального бюджетов.

«По итогам реализации адресных программ переселения граждан из аварийных домов в городе Орле в 2008-2017 годах был полностью ликвидирован жилищный фонд, признанный аварийным до 1 января 2012 года, — говорится в паспорте программы. — Несмотря на достигнутые результаты, проблема расселения аварийного жилищного фонда остается актуальной для города Орла».

По данным мэрии, на сегодняшний день нерасселенным остается 161 многоквартирный дом общей площадью свыше 79 тыс. кв.м., признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции после 1 января 2012 года.

«Проблема состояния жилищного фонда является источником целого ряда отрицательных социальных тенденций. В результате несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, — считают в мэрии. — Гражданам не обеспечивается комфортное проживание, они не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, аварийный и подлежащий сносу, угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик муниципального образования «город Орел», сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность городского округа».

ИА «Орелград»