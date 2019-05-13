В Орле начали осматривать пляжи

13.5.2019 | 9:03 Новости, Общество

Купальный сезон официально стартует 1 июня.

В Орловской области сотрудники МЧС начали приемку пляжей и мест отдыха на воде, сообщили в пресс-службе ведомства.

На дно рек, прудов и озер спускаются водолазы. Спасатели готовят добровольцев, которые в случае беды смогут прийти на помощь гражданам. Всего в Орловской области планируется оборудовать 40 пляжей.

Во время приемки комиссия изучает состояние мостков, вышек, детских купален, наличие профилактических стендов, схемы пляжа. Если нарушений нет, то МЧС выдает разрешение на его использование.

Купальный сезон в Орловской области официально начинается 1 июня.

ИА «Орелград»

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