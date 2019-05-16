Чиновники придумали, как заставить учителей водить детей в музеи

16.5.2019 | 12:01 Новости, Образование

На заседании областного совета по культуре прозвучала неутешительная информация.

Директор музея «Спасское-Лутовиново» Елена Левина, сообщила что из 150 тысяч посетителей 50% — это гости из Москвы, 30% — Тула и Калуга. Оставшиеся 20% — это Орловская область.
За прошлый год количество школьников из Орловской области, посетивших Спасское в рамках экскурсий, составило 115 человек — примерно три автобуса.

Этот факт вызвал бурное обсуждение. Председатель комитета Олег Кошелев и вице-спикер облсовета Михаил Вдовин согласились, что учителя просто боятся организованно приводить детей в учебное время, так как в случае ЧП учитель полностью отвечает за здоровье ребенка.

Эффектный и абсолютно чиновничий выход из ситуации предложила руководитель управления образования Татьяна Крымова. В следующем году орловским учителям в систему рейтинговой оценки включат посещение музеев. Просто, бесплатно, эффективно!

Это вызвало ликование в рядах депутатов и музейщиков. Вызовет ли такое же ликование решение Крымовой у учителей, неясно. Но точно известно , что ответственность педагогов не уменьшится, а появится очередная обязанность, чтобы не получить минус в рейтинге.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования