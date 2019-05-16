Чиновники придумали, как заставить учителей водить детей в музеи

На заседании областного совета по культуре прозвучала неутешительная информация.

Директор музея «Спасское-Лутовиново» Елена Левина, сообщила что из 150 тысяч посетителей 50% — это гости из Москвы, 30% — Тула и Калуга. Оставшиеся 20% — это Орловская область.

За прошлый год количество школьников из Орловской области, посетивших Спасское в рамках экскурсий, составило 115 человек — примерно три автобуса.

Этот факт вызвал бурное обсуждение. Председатель комитета Олег Кошелев и вице-спикер облсовета Михаил Вдовин согласились, что учителя просто боятся организованно приводить детей в учебное время, так как в случае ЧП учитель полностью отвечает за здоровье ребенка.

Эффектный и абсолютно чиновничий выход из ситуации предложила руководитель управления образования Татьяна Крымова. В следующем году орловским учителям в систему рейтинговой оценки включат посещение музеев. Просто, бесплатно, эффективно!

Это вызвало ликование в рядах депутатов и музейщиков. Вызовет ли такое же ликование решение Крымовой у учителей, неясно. Но точно известно , что ответственность педагогов не уменьшится, а появится очередная обязанность, чтобы не получить минус в рейтинге.

ИА «Орелград»