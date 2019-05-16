Единороссы начали зазывать орловцев на праймериз

Жителям региона предложили выбрать наиболее достойного партийца.

Как уже рассказывал «Орелград», партия «Единая Россия» назначила на 26 мая 2019 года праймериз – так называемое предварительное голосование по определению кандидатуры для последующего выдвижения кандидата в депутаты Госдумы. Напомним, дополнительные выборы пройдут в Орловской области 8 сентября 2019 года.

«Голосование пройдет по открытой модели, — пояснили в реготделении партии. — Участвовать в нем может каждый гражданин Российской Федерации, которому на день голосования (8 сентября 2019 года) исполнится 18 лет, проживающий в Орловской области».

«Единая Россия» пригласила орловцев прийти 26 мая на счетные участки и выбрать своего кандидата. «Голосование является рейтинговым, Вы можете проголосовать за любое количество участников, внесенных в бюллетень предварительного голосования», — отметили в партии.

Счетные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Напомним, что ранее был опубликован список участников праймериз. Наиболее заметными из них являются первый вице-спикер Орловского облсовета народных депутатов Михаил Вдовин и ректор Орловского государственного университета имени Тургенева Ольга Пилипенко.

ИА «Орелград»