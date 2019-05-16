Эксперты проверили, что в Орле продают под видом мяса

16.5.2019 | 12:41 Новости, Общество

В областном центре мясную продукцию проверили на фальсификацию.

Как сообщили в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, исследование было организовано в период с 1 по 14 мая. Его провели эксперты отдела молекулярных исследований.

Они проверили тушеную говядину и свинину, а также свиной гуляш на наличие незаявленных в маркировке компонентов животного происхождения. Образцы были отобраны в торговых точках.

«По итогам исследований положительных проб на фальсификацию продукции не выявлено, — сообщили в лаборатории. — Отметим, что чаще всего присутствие более дешевых компонентов в мясной продукции (к примеру, мяса курицы в продукции из мяса говядины и свинины), объясняется высокой ценой на сырье и неэффективным контролем качества при производстве».

В учреждении объяснили, что изготовители продукции попросту идут на хитрости. Они не могут повысить отпускную цену. Поэтому снижают издержки за счет замены дорогого сырья более дешевым.

«При этом дефицит или дороговизна свинины или говядины на рынке не являются оправданием для производителей, скрывающих от потребителей настоящий состав мясной продукции», — подчеркнули в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования