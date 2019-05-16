Эксперты проверили, что в Орле продают под видом мяса

В областном центре мясную продукцию проверили на фальсификацию.

Как сообщили в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, исследование было организовано в период с 1 по 14 мая. Его провели эксперты отдела молекулярных исследований.

Они проверили тушеную говядину и свинину, а также свиной гуляш на наличие незаявленных в маркировке компонентов животного происхождения. Образцы были отобраны в торговых точках.

«По итогам исследований положительных проб на фальсификацию продукции не выявлено, — сообщили в лаборатории. — Отметим, что чаще всего присутствие более дешевых компонентов в мясной продукции (к примеру, мяса курицы в продукции из мяса говядины и свинины), объясняется высокой ценой на сырье и неэффективным контролем качества при производстве».

В учреждении объяснили, что изготовители продукции попросту идут на хитрости. Они не могут повысить отпускную цену. Поэтому снижают издержки за счет замены дорогого сырья более дешевым.

«При этом дефицит или дороговизна свинины или говядины на рынке не являются оправданием для производителей, скрывающих от потребителей настоящий состав мясной продукции», — подчеркнули в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.

ИА «Орелград»