Назван средний размер пенсии в Орловской области

Орловские пенсионеры получают примерно вдвое меньше работающих граждан.

Оперативные данные со ссылкой на отделение Пенсионного фонда Российской Федерации приводит Орелстат. Согласно отчету, по состоянию на 1 апреля 2019 года средний размер назначенных месячных пенсий сложился в сумме 13705 рубля.

Для сравнения, средняя номинальная начисленная заработная плата в Орловской области составляет 26 692 рубля в месяц. В Орелстате также сообщили, что на отчетную дату в регионе на учете состояло 269,9 тысячи пенсионеров.

Из них 187,4 тысячи человек получают страховые пенсии по старости, а 64,9 тысячи — пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

ИА «Орелград»