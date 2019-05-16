Под Орлом перевернулась «десятка»

Водителя отвезли в больницу на «попутке».

В Орловской области в ДТП пострадал водитель ВАЗ-2110, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Авария случилась накануне, 15 мая, в 8:30 на трассе «Залегощь-Красное». Отечественная легковушка ехала в сторону Залегощи. На 7-м километре 27-летний водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и несколько раз перевернулся.

«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в Залегощенскую ЦРБ попутным транспортом», — указано в сводке.

ИА «Орелград»